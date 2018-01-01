В Санкт-Петербурге 50-летний мужчина избил собутыльника молотком на стройплощадке





По данным полиции, двое мужчин пили алкоголь в вагоне-бытовке на строительной площадке. В какой-то момент между ними началась ссора, и тогда один из них схватил молоток и нанес 36-летнему собутыльнику несколько серьезных ударов. Сейчас пострадавший в больнице, его состояние оценивают как тяжелое.





Полицейские устанавливают детали происшествия.





Вчера 18 декабря полицейские задержали 50-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на убийство, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД. Место произошедшего не уточняется.