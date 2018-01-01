У 30-летней женщины в Выборге нашли полкило амфетамина — и еще 23 пакета с веществами дома





Сообщается, что преступная группа продавала амфетамин и “спайс”. Женщину 30-ти лет задержали 17 декабря: у нее при обыске нашли полкило амфетамина. Дома у нее полицейские нашли 23 пакетика с пока не определенным веществом. У подозреваемого 36-ти лет обнаружен пакетик с 12 граммами наркотика.





Полицейские ищут соучастников. Уже возбуждено уголовное дело за хранение и распространение наркотиков.





В Выборге задержали двух подозреваемых в торговле наркотиками, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Петербурга и Ленинградской области.