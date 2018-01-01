В Петербурге неизвестный мужчина с ножом ограбил “комиссионку” на ул. Ярослава Гашека





Мужчина вошел в комиссионный магазин на ул.Ярослава Гашека и потребовал от девушки 28-ми лет, которая стояла за прилавком отдать ему содержимое кассового аппарата. Злоумышленник угрожал кассиру ножом, та подчинилась и неизвестный ушел из магазина, забрав с собой более 18 тысяч рублей.





Разбой с использованием оружия наказывается по УК РФ тюремным сроком до 10 лет — а штраф может достигать миллиона. Полиция уже ищет злоумышленника.





Вчера 18 декабря во Фрунзенском районе неизвестный напал на “комиссионку”, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.