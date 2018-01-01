Машина ДПС застряла между Mazda и Skoda на перекрестке Академика Лебедева и Боткинской





ДТП произошло на перекрестке ул. Академика Лебедева и Боткинской недалеко от метро “Площадь Ленина”. На фото видно, что машина ДПС застряла между автомобилями Mazda и Skoda.





Пользователи социальной сети отпускают остроты: “Пусть Mazda и Skoda сами решат,кто из них виноват”; “Зато ГАИ ждать не пришлось”. Тем не менее, дорожная ситуация в этом районе сейчас одна из самых грустных в городе: пробки на ул.Академика Лебедева, Литейном мосту, Пироговской набережной. Скорость автомобилей на улице Комсомола составляет, по данным Яндекс.Пробки, 3 км/час.





Утром в среду 19 декабря около 7:30 в Санкт-Петербурге на стыке Выборгского и Калининского районов произошло ДТП с участием машины ДПС, сообщили в группе VK “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.