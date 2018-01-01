



Организаторы отметили, что учли в составлении рейтинга победы баскетбольной команды над “Валенсией” и “Торонто”.





Российская команда уступила французам со счетам 83:84 в овертайме — до конца основного времени две команды показывали равную игру и завершили основное время со счетом 74:74.





По мнению тренера Василия Карасева, его игроки показали отличный баскетбол в основное время и могли выиграть, но “сдулись” под конец матча.





Баскетбольный “Зенит” Санкт-Петербурга включен в топ-16 Кубка Европы после поражения от французской команды АСВЕЛ, сообщили в Twitter EuroCup Basketball.