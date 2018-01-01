Эксперимент по очистке Тихого океана от мусора 24-летнего изобретателя провалился





Система представляет из себя барьер длиной в 600 м из металлических прутьев с натянутой сеткой.





Разработчик проекта Боян Слат, которому исполнилось 24 года, недоволен тем, что установка движется настолько медленно, что теряет мусор, который уже собрала. Буксирам барьера , работающим на солнечной энергии, не хватило мощности, чтобы двигаться на достаточной скорости.





В проект вложено 30 млн долларов. Организация Ocean Cleanup планирует доработать проект и попробовать снова.





В северной части провели эксперимент по сбору мусора: ученые испытали систему сбора пластика из морских вод на Большом тихоокеанском мусорном пятне - месте, куда течениями приносит мусор, сообщает Associated Press. Эксперимент признан провальным.