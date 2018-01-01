На Московском шоссе “Газель” врезалась в грузовик: открыта одна полоса движения в Санкт-Петербург





По словам очевидцев, в результате аварии перекрыта одна полоса движения по направлению из Санкт-Петербурга. При этом на въезд в город осталась только одна полоса. На участке уже начинает собираться пробка. О пострадавших не сообщается, дорожные службы на месте.





Сервис Яндекс.Пробки фиксирует затор. К 9 часам утра, по данным сервиса, дорожная обстановка осложнится до семи баллов.





Сегодня утром в среду 19 декабря на Московском шоссе произошло ДТП: на пересечении с Курьерским проездом в тяжелый грузовик, выезжавший на шоссе, врезалась “Газель”, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.