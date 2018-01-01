Трое мужчин похитили человека, отвезли к реке, избили и скинули в воду в г. Сясьстрой





По данным следствия, в ночь на 18 ноября 2018 в г. Сясьстрой трое усадили 29-летнего мужчину в машину, угрожая пистолетом, отвезли на берег реки Сясь, избили и сбросили в реку. Мужчина выжил, выбрался на берег и отправился в полицию за помощью.





Сейчас найдены улики, устанавливается мотив. За похищение человека с применением оружия задержанным угрожает тюрьма на срок от 5 до 12 лет. Задержанные — одному 24 года, двум остальным 34 и 36 — уже ранее были судимы.





Сотрудники СК задержали трех мужчин из г. Сясьстрой, которых подозревают в похищении человека, сообщили Gazeta.SPb в СК РФ по Ленинградской области.