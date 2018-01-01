Жителей России спросили, как они относятся к браку: результаты хуже, чем 6 лет назад





По представленной статистике видно, что россияне несколько разочаровались в браке: процент людей, считающих, что человек в браке счастливее обычного упал до 35% против 39% в июне 2012 года, а тех кто не согласен вырос с 8% до 13%.





Интересные данные представлены по вопросу отношения к разводам: 43% считают, что в случае семейных проблем допустим развод, тогда как бороться за брак любой ценой призывают 38% - при этом половина из них никогда в браке не состояла.





Респонденты считающие себя православными поддерживают более консервативные взгляды на брак и считают, что в браке человек счастливее и у женатого человека должны быть дети. В полтора раза реже чем остальные православные одобряют гражданский брак. Те, кто получил высшее образование, наоборот смотрит на вопрос брака более либерально.





Опубликованы результаты опроса россиян об отношении к браку, сообщили организаторы “Левада-центр” на своем сайте. Специалисты опросили 1600 человек из 52 субъектов РФ, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.