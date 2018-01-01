



По данным проведенного опроса, ностальгию по советским временам испытывают до 66% респонеднтов — в 2017 году их было только 58%, а больше 61% последние 10 лет и вовсе не было.





Главным образом, по СССР скучает категория граждан старше 55 лет и молодые люди до 24 лет, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. По мнению россиян, экономика страны сейчас находится в тяжелом положении, исчезло чувство национального достоинства, растет взаимная враждебность и недоверие граждан друг к другу. В Левада-центр заявили, что это последствие пенсионной реформы РФ.









Число российских граждан, кто задумывается о том, что “в СССР было лучше” выросло до максимума за 10 лет, сообщают “Ведомости” цитируя “Леваду-центр”.