Погода в Санкт-Петербурге 19 декабря: облачно, возможен снег, местами гололедица





Обещают облачную погоду, с южным и юго-восточным ветром, который может достигать 3 м/с. Влажность останется на уровне 94%, атмосферное давление будет держаться в пределах 773 мм рт.ст. Возможен снегопад, но в целом погода обещает стабильной и холодной.





При этом севернее в Ленинградской области температура может достигнуть -10, а ветер 8 — м/с.





Сегодня в среду 19 декабря в Петербурге температура воздуха будет равна от -5 до -7, сообщили Gazeta.SPb в службе МЧС по городу. Местами дорога будет скользкой, так что автолюбители должны быть внимательны и осторожны.