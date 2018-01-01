Главный тренер баскетболистов «Зенита» прокомментировал поражение своих подопечных

«В основном время было преимущество наше», - справедливо отметил он.



Ему не совсем понятно, с чем связано невезение «Зенита». Тренер считает, что у команды сложные времен – игроки не успевают

восстанавливаться после травм, чувствуется «нехватка состава». Также он подчеркнул, что баскетболисты старались биться до конца.





Основное время завершилось ничьей, поэтому было решено добавить время. Если в начале игры «зенитовцы» бились из последних сил, то под конец, выдохшись, им не хватило совсем чуть-чуть, чтобы порадовать своих болельщиков. Карасев, говоря о матче, рассказал, что сам замечает ставший традицией сценарий: сначала его подопечные показывают отличную игру, а затем сливают результат.