МВФ даст Украине кредит почти в четыре миллиарда долларов

Напоминаем, что украинская сторона еще в октябре вела переговоры с МВФ о крупном займе. Тогда же сообщалось об их удачном исходе.





Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Генассамблея ООН поддержала Украину в конфликте в Керченском проливе . Украина и многие другие страны требуют, чтобы Россия отпустила задержанных 25 ноября моряков. Мировая общественность считает поведение России агрессией. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

На какие цели стране понадобились эти деньги – не уточняется. Известно лишь, что в общей сложности Украина занимается 3,9 миллиарда долларов. Международный валютный фонд пошел на встречу стране и решил «принять программу помощи». Новостью поделился в своем Instagram-аккаунте глава Украины – Петр Порошенко.