Машину поклонника Виктора Цоя занесло, и она врезалась в иномарку на Ленинском проспекте

Дело в том, что отечественная машина с надписью: «Цой жив!» пыталась заехать в «карман», но, поскользнувшись на льду, угодила прямо в припаркованную иномарку серого цвета. В этот момент внутри автомобиля никого не было, а сигнализация не сработала.Поклонник музыканта объяснил, что все произошло случайно – он не смог объехать бордюр. На место приехали сотрудники ГИБДД, а тем временем хозяин пострадавшего автомобиля прибывает в неведении. О случившемся стало известно благодаря очевидцам, которые поделились информацией в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петребург».