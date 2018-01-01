Российский сериал «Домашний арест» стал лучшим в 2018 году по версии «Кинопоиска»

Второе место занял итальянский сериал «Baby» - в нем говорится о жизни двух школьниц. Тройку лидеров замыкает «Барри» - это черная комедия о жизни киллера.





«Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова занял пятое место и это – тоже отличный результат. В сериале показан актер, который узнает о том, что он болен ВИЧ.









Сериал Петра Буслова рассказывает о мэре, который попадается на передаче крупной взятки. Весь сезон посвящен теме коррупции и размышлениям на тему власти. Произведением вышло на платформе «ТНТ Премьер», доступ к которой является платным. Несмотря на это, люди готовы платить и ставить «Домашнему аресту» высокие оценки.