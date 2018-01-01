Коллеги сообщили о смерти заслуженного артиста России Олега Мартьянова

О смерти артиста говорится на сайте Малого театра. Коллектив выразил свои соболезнования родным и близким. Причины кончины не уточняются.









В Государственный академический Малый театр Олег Мартьянов пришел в 1973 году и с тех пор трудился в его стенах. За свою положительную карьеру артист неоднократно радовал публику блестящим исполнением главных ролей во многих спектаклях по мотивам русской классики. Он играл Иван из «Конька-горбунка», а также Ипполита из «Не все коту масленица». Помимо прочего Мартьянов, как обладатель великолепного голоса, озвучил огромное количество аудиокниг.