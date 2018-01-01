Госдума хочет вернуть на телеэкраны рекламу пива

«Ограничение на использование в рекламе средств индивидуализации алкогольной продукции в связи с тем, что такие обозначения содержат образы людей и животных, ограничивает конкуренцию на российском рынке алкогольной продукции», - пояснили они, говорится в РИА Новости.





Напоминаем, что в связи с введением запретов четыре года сейчас активно рекламируется безалкогольное пиво.





Депутаты Госдумы хотят продлить его действие. Также они думают над тем, чтобы разрешить рекламировать пиво в ночное время на телевидении и радио. Авторы разрабатываемого законопроекта хотят вновь позволить использовать в рекламе пива образов людей и животных.