В России запретили вешать табло с курсами валют прямо на улице

С таким предложением выступал Центробанк – но хотел, чтобы любые носители, сообщающие курс валют, запретили размещать на улице. Ведомство убеждено, что табло вешают в основном мошенники, которые занимаются разменом валют.К слову, носители информации они размещают обычно также незаконно. Законопроект поможет бороться против предприимчивых «обменников». Отмечается, что указывать курс валют на сайтах средств массовой информации или в мобильных приложениях не возбраняется, говорится на интернет-портале правовой информации документа.