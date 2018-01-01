СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях

Напоминаем, что Андрей Аршавин состоит в браке с Алисой Аршавиной – у пары растет дочка. Это не первый узаконенные отношения футболиста – до этого он был женат на Юлии Барановской, которая воспитывает троих отпрысков спортсмена.





Для начала известный футболист отправился в элитный стриптиз-клуб, откуда вышел в сопровождении двух девушек. Очевидцы называют их проститутками, а самого Аршавина – ловеласом. У здания стояли лошади, и футболист решил, что нет ничего прекрасней, чем прокатиться на одном из скакунов. Правда, когда Аршавина попросили заплатить за конную прогулку, он отказался отдавать кровные три тысячи рублей. Спрыгнув с лошадки, экс-хавбек начал целовать с одной из ожидающих его спутниц, говорится в телеграм-канале Mash.