Forbes назвал Джорджа Лукаса самой богатой знаменитостью

Третье место среди богатых знаменитостей заняла телеведущая Опра Уинфи с капиталом в размере 3,7 миллиардов долларов. У журналистки есть собственное токшоу. За ней следует Майкл Джордан – известный баскетболист в прошлом, у него в запасе 1,7 миллиардов рублей.





Пятерку лидеров замыкает Кайли Дженнер, которая сколотила состояние, выпуская собственную косметику, а также снимаясь в фотоссесиях и различных реалити-шоу.





Издание отметило, что в список попали только американцы, которые не купили свою славу, а заработали благодаря ей.





Второе место в рейтинге Forbes занял Стивен Спилберг – он заработал почти в два раза меньше, чем коллега, - 3,7 миллиарда долларов. В этому году вышел фильм «Первому игроку приготовиться», который позволил автору обогатиться.