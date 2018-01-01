Экс-глава Украины считает, что Россия развалится в случае оккупации Украины

Леонид Кравчук верит, что России не справиться с Украиной – для этого ей пришлось бы приложить огромные силы, что привело бы к глубочайшему кризису и развалу. Также он подчеркнул, что России не по силам пока даже усмирить крымчан, говорится в Gazeta.ua.





Напоминаем, что политик был главой Украины на протяжении трех лет – с 1991 по 1994 годы.





Первый президент Украины убежден, что попытки присоединения его родины не закончился бы для российской стороны ничем хорошим.«Украина останется Украиной. Никто ее не сможет одолеть», - говорит он.