Роскомнадзор не оставит попытки заблокировать Telegram на территории России

Напоминаем, что приложение должно было стать недоступным для россиян ещё весной текущего года по решению Таганского суда.





Использовать новую технологию планируют начать уже в 2019 году. Она будет блокировать отдельные протоколы, что не позволит россиянам использовать Telegram. Известно, что Роскомнадзор летом 2018 года тестировал технологию и пока что выбирает, с кем будет сотрудничать для закупки оборудования. Методы, которыми боролись против запрещенных сайтов и мессенджеров, признали мало эффективными, сообщает BBC, ссылаясь на свои источники. Ни для кого не секрет, что, приложив усилия, можно воспользоваться Telegram.