В Санкт-Петербурге задержали активистов, которые хотели поддержать крымских татар

Известно, что сейчас их уже отпустили без заведения административного дела.





Люди с плакатами стояли на углу Невского проспекта и Малой Садовой. Они вышли на улицу, чтобы выразить свою поддержку крымским татарам. Сотрудники правоохранительных органов проверили документы активистов и задержали двоих. Они объяснили это тем, что Ольга и Асан уже осуждены по статье 20.2 КоАП РФ, поэтому они не имею право проводить одиночное пикетирование. О задержаниях рассказал в «Группе помощи задержанных», говорится в «Росбалт».