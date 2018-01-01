Очевидцы рассказали о пьяном водителе, который попытался скрыться с места ДТП на Васильевском острове

Специалисты, прибывшие на место, выяснили, что водитель «Шкоды» действительно был пьян. Теперь у него должны отобрать права. О пострадавших официальной информации не поступало.





Инцидент произошел поздно вечером 18 декабря. О случившемся стало известно благодаря человеку, который поделился новостью в социальной сети «Вконтакте». Помимо прочего он выложил фотографии, на которых видны последствия страшной аварии. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали три автомобиля. «Шкода» неслась на встречу к «Хендаю» и столкнулся с ним. «Хендай» в результате аварии отлетел в «Сузуки». Виновник ДТП попытался сбежать, но его задержали автомобилисты, которые вызвали сотрудников ГИБДД.