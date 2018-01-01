У выборжанки отобрали квартиру из-за неоплаченных коммунальных долгов

До этого злостная должница жила в однокомнатной квартире по договору социального найма, теперь ей предстоит сменить ее на комнату в коммунальной квартире. Известно, что женщина изрядно задолжала ЖКХ – она совсем не платила за услуги на протяжении долгого времени. Ее несколько раз пытались вразумить, но она не шла на контакт и не старалась предпринять хоть какие-то меры.Квитанции, которые приходили ей, она, кажется, даже не смотрела. Все претензии в свою сторону выборжанка также игнорировала, поэтому дело и дошло до суда. При осмотре ее квартиры выяснилось, что она находится в плохом состоянии – ей необходим ремонт, говорится на ivbg.ru.