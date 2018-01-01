Жители Тихвина, которые ругали главную елку города, теперь наперебой хвалят ее

Напоминаем, что многострадальное дерево доставили в Тихвин в плохом состоянии – по пути оно растеряло часть веток. Горожане, увидевшие ее, расстроились и решили, что это – самая некрасивая елка, какую только можно было ожидать. Власти их успокоили, заявив, что это был не окончательный вид дерева.





Своим мнением они делятся в социальных сетях. Кто-то пишет, что дерево выглядит просто замечательно, а другие все еще не разделяют их восторга. Тут, как говорится, на вкус и цвет. Недовольные горожане считают, что можно было украсить ее не только гирляндой, но какими-нибудь красивыми игрушками. А другие подмечают, насколько удачно подобраны цвета и как красиво светящаяся елочка выглядит вечером и ночью.