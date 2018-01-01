Красногвардейский и Невский районы Петербурга на сутки лишатся отопления

Ремонт стал срочно необходим, как сообщают “Теплосети Петербурга”, поскольку накануне нашли дефект на участке трубопровода по проспекту Большевиков. Если вовремя не заменить этот слабый участок сети, случится катастрофа.

Всего придётся утеплиться жителям примерно полутысячи домов, расположенных в Невском и Красногвардейском районе.



В день ремонта в Петербурге, по сведениям синоптиков, столбик термометра не должен упасть ниже -7 °С.



Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на улице Седова около сотни домов остались без отопления также из-за ремонта теплотрассы. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).