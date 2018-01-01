В Тосненском районе Ленинградской области полыхал частный дом

Ликвидировать возгорание удалось только спустя час после поступившего в часть звонка. В операции приняли участие семь человек, которые привезли с собой две единицы техники. Пожарные утверждают, что в результате пожара никто не пострадал.О состоянии дома, а также о причинах возгорания ничего не говорится. Детали произошедшего предстоит выяснить отделу надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района, говорится в сообщении УГ МЧС России по Ленинградской области.