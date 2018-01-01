В Ленинградской области для долгостроя нашли первого донора

Напоминаем, что в Ленинградской области почти 40 домов, которые должны были быть давно сданы в эксплуатацию. Горе-подрядчикам власти региона решили помочь, разрешив браться за долгострои компаниям-донорам. Сейчас в ожидании жилья находится около 14 тысяч дольщиков, говорится в РБК.





Речь идет о жилом комплексе под названием «Созвездие». Донор уже принялся за работу – по предварительным данным, третий корпус будет сдан уже через несколько месяц – в марте 2019 года. Таким образом, стала известна первая компания, ставшая донором в Ленинградской области. Теперь «Евроинвест Девелопиент» займется завершение работ на некоторых проблемных объектах.