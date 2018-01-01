В Русском музее под картиной нашли портрет Пушкина

Тем самым произведением Петрова-Водкина, под которым "скрывался" писатель, как сообщают РИА Новости, стала его работа под названием “Колхозницы”. Художник закончил трудиться над ней в 1839 году.

Один из сотрудников Русского музея рассказывает, что даже при взгляде на работу можно было увидеть очертания другого изображения.

Тем не менее специалисты провели экспертизу, после которой достоверно установили, что дейсвительно картина Петрова-Водкина гораздо сложнее, чем казалось. Специальное оборудование помогло увидеть под “Колхозницами” изображение человека, по одежде, чертам лица и фигуры, не отличимого от Александра Сергеевича. Считают, что этот портрет Пушкина Петров-Водкин написал в 1830-е годы.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, почему в очереди в Русский музей собралось почти три тысячи человек. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).