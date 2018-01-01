Под развалинами горевшего дома в Выборге нашли тело мужчины





Возгорание произошло 17 декабря в доме по скалистому переулку, а известно о нем стало только спустя сутки. Очевидцы сообщили о пожаре пожарным, которые незамедлительно прибыли на место происшествия. Когда им удалось ликвидировать огонь, они обнаружили в помещении тело мужчины – скорее всего, он являлся хозяином дома.Пожарные осмотрели его и решили, что он не успел спастись из огня, так как угорел. Их подозрения подтвердили медицинские работники, говорится в сообщении правоохранительных органов. Тем не менее, установить точную причину смерти предстоит работникам морга.