Баскетболисты «Зенита» уступили на паркете «АСВЕЛу»

Напоминаем, что уже в который раз наши баскетболисты под конец встречи сдают позиции. Это им может стоить невыхода в топ-16 Еврокубка.





Эксперты отметили то, как «сине-бело-голубые» бились за первенство в начале игры, но, к сожалению, во время дополнительного времени они дали обогнать себя своему сопернику. Для баскетбольного «Зенита» это стало четвертым поражением подряд. Теперь от «сине-бело-голубых» ничего не зависит – они пройдут во второй раунд турнира Еврокубка только если «Тренто» и «Партизан» проиграют завтра, 19 декабря.