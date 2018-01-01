В Пулково можно будет послушать, как звучат струннные

Концерт, как сообщают воздушные ворота Петербурга, пройдёт завтра, 19 декабря. Музыканты сыграют на струнных инструментах. Исполнять они будут произведения Шостаковича.



Мероприятие проходит в рамках “Великих имён России”. Композитор Дмитрий Шостакович как раз один из тех, чьё имя может быть присвоено аэропорту “Пулково”.

Напомним, что проголосовать во втором туре, чтобы выбрать новое имя петербургского аэропорта можно до 23 декабря на соответствующем портале.

А ранее Gazeta.SPb писала о том, из каких вариантов придётся выбирать имя для Пулково. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





