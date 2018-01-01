Синоптики рассказали о холодной среде в Ленинградской области

Днем будет чуть теплее, но при этом ветрено, что доставит немало неудобств для жителей Ленинградской области. Минимальная дневная температура достигнет минус 10 градусов, а ветер местами разгонится до восьми метров в секунду. Также известно о небольших осадках в виде снега, говорится в сообщении МЧС России по Ленобласти.





В других же местах региона будет чуть менее холодно – стоит ожидать температуру не выше минус 18 градусов. Правда, настолько низкие показатели актуальны далеко не для всех районов – в среднем ночная температура удержится в пределах минус 13 градусов.