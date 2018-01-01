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Синоптики рассказали о холодной среде в Ленинградской области

23:13, 18 декабря
Тэги: мороз, ленинградская область, погода, снег, холод
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Тэги: мороз, ленинградская область, погода, снег, холод



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