СКА одержал победу над «Слованом» в рамках чемпионата КХЛ

Напоминаем, что сейчас петербуржцы занимают первое место в таблице Западной конференции. У СКА в запасе 61 очко – в следующий раз хоккеисты выйдут на лед против рижского «Динамо» уже 20 декабря.









Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу петербургской команды. Победные очки нашей команды принесли Наиль Якупов, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, а также Никита Гусев. Первую же шайбу СКА удалось забросить в ворота «Слована» на 10-й минуте матча. В команде противника удача улыбнулась только Матушу Сукелю, который принес «Словану» одно очко.