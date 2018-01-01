Начался приём заявок на участие ежегодном забеге Дедов Морозов в Петербурге

Мероприятие, как сообщает Пятый канал, будет проводиться третий год подряд. Суть его заключается в том, что участники наряжаются в костюмы Дедов Морозов и бегут по центральным улицам города. Длина дистанции составляет около двух километров.

Каждый человек, если ему больше четырёх и меньше 80 лет, может принять участие в этой акции – нужен только соответсвующий костюм.



Также сообщается, что в забеге Дедов Морозов примут участие не только петербуржцы, но и гости из других стран.

Мероприятие пройдёт 22 декабря, а запустит марафон сам Главный Дед Мороз России – он специально приедет из Великого Устюга.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, зачем в гости к петербуржцам приедет Главный Дед Мороз. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).