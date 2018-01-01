Деревня Горная Шальхиди в Ленинградской области обзаведется новой дорогой

Новый участок дороги должен будет огибать мост, чтобы автомобилистам не приходилось тратить много времени на его объезд по Мурманскому шоссе.





Переправу признали опасной еще семь лет назад из-за того, что арка моста начала осыпаться – эксперты побоялись, что конструкция рухнет под тяжестью автомобилей. С тех пор местные жители жалуются на отсутствие нормальной дороги. Власти решили заняться этим вопросом. Планируется, что проект будет представлен уже в наступающем году. Сейчас администрация района хочет понять, сколько денег надо будет потратить на реализацию задуманного, говорится в сообщении комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.