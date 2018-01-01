Полицейские застали более 60-ти нелегальных мигрантов, работающих в Ломоносовском районе

Результат следующий: каждый шестой иностранец оказался нелегалом. Сначала полицейские при проверке документов нашли 52 нарушителя, а спустя какое-то время еще 11. На всех составили протоколы об административных правонарушениях, говорится в сообщении ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Также сотрудники правоохранительных органов хотят выявить, не нарушают ли законодательство организации, которые принимают на работу мигрантов. Это удастся выявить в ходе ближайшей проверки.