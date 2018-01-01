Петербург получил послабления по приведению мусорной реформы в жизнь

Сегодня, как сообщается на сайте фракции “Единая Россия" в ГД, прошло заседание Госдумы. В ходе него был принят закон, который изменил положения мусорной реформы.

Согласно введениям у Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга появляется ещё три года, чтобы не переходить на новые правила уничтожения бытовых отходов. Также ещё на четыре года продлеватся возможность использования нелегальных полигонов для всех регионов. Это делается для того, чтобы регионы успели подготовиться к новым правилам обращения с мусором.

Напомним, что начало действия мусорной реформы намечено на январь 2019 года. Согласно ей устанавливается жёсткий контроль за процессом превозки твёрдых отходов от контейнеров до полигонов. Также ответственность за уничтожение мусора будет теперь лежать на региональных операторах. Они будут обязаны контролировать, чтобы мусор был рассортирован: на переработку или на захоронение.

Сейчас же Петербург будет жить по старым правилам обращения с мусором, поскольку условия для действия новых ещё не созданы.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, сколько будут платить жители города на Неве за мусор. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).