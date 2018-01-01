Вышла Красная книга растений Ленинградской области

Известно, что теперь более 500 растений находятся под охраной законодательства. Это значит, что каждый, кто попробует уничтожить тот или иной объект флоры, должен будет отвечать за свои поступки.

В администрации Ленинградской области рассказали, что всего вышло две тысячи экземпляров книги. Над ней трудились долгое время множество специалистов.





В последний раз Красная книга растений выходила 18 лет назад. С тех пор многое изменилось – некоторые объекты растительного мира теперь не считаются исчезающими, а некоторые, напротив, стали новичками списка. Так, из Красной книги исчезло 129 растений, которые восстановили свою популяцию и не нуждаются в защите.