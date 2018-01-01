Во Мге женщину обвиняют в жестокой расправе над возлюбленным

Все произошло 17 декабря в поселке Кировского района Ленинградской области. Пара проживала вместе в одной квартире. В понедельник молодые люди решили выпить – в состоянии алкогольного опьянения они повздорили.Девушка, решившая доказать свою правоту, схватилась за нож и нанесла несколько ударов. Известно, что после этого она отправилась спасть. Как именно было обнаружено тело – не уточняется. Сейчас на женщину заведено уголовное дело, она подозревается в убийстве сожителя, говорится в СУ СК России по Ленинградской области.