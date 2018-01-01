Мужчина по невнимательности убил своего коллегу ковшом экскаватора в Сланцах





У следствия есть подозреваемый – иностранец 25 лет работал вместе с погибшим, они искали черный и цветной металлы. Молодого человека обвиняют в том, что он ударил коллегу ковшом – скорее всего, все случилось из-за банальной невнимательности. Известно, что перед началом работ надо убедиться в отсутствии людей поблизости, чего обвиняемый не сделал.В результате мужчина, получивший травмы, скончался на месте происшествия. Медицинские работники, прибывшие на место ЧП, подтвердили летальный исход. Сотрудники правоохранительных органов убеждены, что всему виной неосторожность специалиста, который управлял экскаватором, говорится в сообщении СУ СК России по Ленинградской области.