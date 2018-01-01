Сквер в центре Петербурга благоустроят в грядущем году

Мероприятия, как собщают в правительстве Санкт-Петербурга, проведутся в рамках проекта “Формирование комфортной городской среды”.

Изменить сквер захотели жители Центрального района Петербурга. Сегодня проект благоустройсва утвердил Центр экспертно-технического сопровождения.

Планируется высадить около двух десятков различных деревьев, а также поставить лавочки и украсить сквер цветниками.

Напомним, что в 2019 году также в рамках проекта “Формирование комфортной городской среды” хотят благоустроить около сотни участков территории Северной столицы.

Не так давно Gazeta.SPb писала о том, что на на благоустройство скверов и парков Петербурга выделят около трех млн рублей. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).