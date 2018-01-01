В ФАС придрались к конкурсу на проект музея блокады

Напоминаем, что музей блокады планируют начать строить ближе к 2020 году. Власти готовы выделить на его возведение 345 миллионов рублей.









В Санкт-Петербурге планируют открыть новый музей блокады Ленинграда – сейчас власти ищут подрядчика, который возьмется за проектирование объекта. Конфликт с ФАС – далеко не первый, многие высказываются негативно о тех или иных нюансах. На этот раз с претензией выступил один из участников конкурса – он считает, что требования слишком завышены и их нужно корректировать. Со своей жалобой он обратился к антимонопольщикам, которые согласились с тем, что подрядчик не обязан приобретать два свидетельство СРО.