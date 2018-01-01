Водительнице троллейбуса вынесли приговор за критику в адрес сотрудников полиции

Сегодня мировой суд в Петербурге, как сообщает “Фонтанка”, огласил приговор в отношении Дины Гариной – национал-активистки, которая работает водителем троллейбуса.

Гражданка ещё в марте 2015 года на Марсовом поле высказалась о профригодности сотрудников МВД (Центра "Э") с критикой. Высказывание это услышали не только простые митингующие, но и представители управления по противодействию экстремизму.

В 2016 году возбудили уголовное дело.

Прокуратура просила назначить Гариной наказание по статье 319 Уголовного кодекса – “Оскорбление представителя власти”.

Соответсвующий приговор с наказанием в виде 180 часов работ был вынесен Гариной сегодня. Однако женщину освободили от него, так как срок привлечения к ответственности истёк.



Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Центр “Э” в Петербурге проверит фото Ксении Собчак. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).