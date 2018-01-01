В Роскомнадзоре уверили, что не собираются запрещать комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде

Напоминаем, что страсти вокруг не вышедшего фильма бушуют уже несколько месяцев. Многие, узнав про замысел Алексей Красовского, решили, что он издевается над трагической историей. В комедии планируют рассказать историю привилегированной семьи, которая готовится к Новому году во время блокады.





Вадим Ампелонский рассказал, что в принципе узнал о «Празднике» из СМИ и то несколько дней назад. Фильм, который многие назвали скандальным, не интересует ведомство – запрещать или не запрещать решают другие люди. Представитель РКН убежден, что недостоверная информация пошла от режиссера картины, у которого «разыгралось воображение», говорится в «Фонтанке».