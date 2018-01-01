Четырбок хочет запретить петербургским подросткам пить энергетики

Напоминаем, что еще год назад администрация города запретила торговать алкогольными энергетиками. Тем не менее, их можно до сих пор встретить на полках магазинов.









Обсуждение выдвинутого законопроекта состоится завтра, 19 декабря, на пленарном заседании городского парламента. Денис Четыброк уверен, что энергетики не должны продаваться в образовательных, культурных, медицинских, спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждениях. За нарушение законодательство хотят ввести наказание в виде штрафа. Обычные горожане заплатят от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица уже в несколько раз больше. Штраф для юридических лиц максимально составит 50 тысяч рублей.