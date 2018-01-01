Специалисты ВШЭ обещали помочь властям скорректировать стратегию города до 2035 года

Помимо прочего, специалисты решили разработать «Навигатор профессий» - он поможет школьникам и студентам определиться с выбором специальности, узнать о ней подробней, а также понять, какие из них востребований всего в Санкт-Петербурге.





Надо отметить, что филиал довольно давно сотрудничает со Смольным – сотрудники вуза помогали с некоторыми проектами и до этого, говорится на сайте администрации.









Для начала специалисты займутся социально-экономическим развитие северной столицы. Также администрация города доверила ВШЭ развивать рынок труда – для этого осталось лишь заключить договор.