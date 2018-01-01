Петербургский телеканал стал самым популярным по длительности просмотра в России

Исследование проводила, как сообщают представители Пятого канала, компания Mediascope.

Стало известно, что петербургский канал телезрители смотрят примерно 90 минут в день. Возраст телезрителей – от 25 до 59 лет. Время просмотра стало самым высоким по сравнению с данными других каналов.

Отметим, что Пятый канал становится лидером по просмотру уже второй год подряд.

Напомним, что Пятый канал является одним из самых старых федеральных каналов. Его основали ещё в Ленинграде в 1938 году. С тех пор и по настоящее время вещание Пятого канала ведётся из Северной столицы.



А в июне Gazeta.SPb рассказывала о том, что трансляцию Пятым каналом праздника “Алые паруса” посмотрело восемь миллионов россиян. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

