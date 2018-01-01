Стало известно, зачем работники метро носят при себе гаечный ключ

Вопрос “зачем же машинисты в метро носят с собой гаечный ключ” интресовал многих пользователей соцсетей. Сегодня Telegram-канал “Метро повседневности” раскрыл тайну.

Этот гаечный ключ, как сообщается на канале, на самом деле называется реверсивной рукояткой. Работники её используют для того, чтобы приводить вагон поезда в движение. Приспособление, иными словами, нужно машинистам для включения и выключения силовой схемы вагона.



Сейчас канал “Метро повседневности” включает в себя почти семь тыс подписчиков и регулярно выпускает интересные факты о метро крупных городов или истории, которые в нем происходят.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о станции метро “Девяткино”, которую закрыли из-за обнаружения подозрительного предмета. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).